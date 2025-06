Calciomercato Milan assalto ad Ahanor il talento del Genoa

Mentre il calciomercato estivo entra nel vivo, il Milan mostra ancora una volta una visione a lungo termine: ecco Ahanor. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, assalto ad Ahanor, il talento del GenoaÂ

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ahanor - assalto

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, occhi su Ahanor del Genoa; Il Milan spinge per il classe 2008 Ahanor: previsti nuovi contatti con il Genoa; Reijnders: Il Milan mi manca, resterĂ per sempre nel mio cuore. Ibra? Felice per me, ma voleva....

Milan in pressing per Ahanor: l’ultima mossa di Tare secondo Di Marzio - Il Milan guarda al futuro con Honest Ahanor: un possibile investimento strategico per rinforzare la difesa rossonera in vista delle prossime stagioni. Come scrive msn.com

Il Milan avanza per Ahanor del Genoa: nuovi contatti in giornata - Il Milan fa passi avanti e avanza verso Honest Ahanor del Genoa: nuovi contatti previsti nel corso della giornata ... Si legge su gianlucadimarzio.com