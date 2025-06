Calciomercato Milan Adli e Bennacer in Arabia? Il secondo ha un’alternativa

Il calciomercato del Milan si scalda con due big in uscita: Yacine Adli e Ismaël Bennacer, rientrati dai prestiti, sono pronti a lasciare il club. La loro partenza apre nuove opportunità e ipotesi di mercato, mentre il club rossonero valuta le strategie per rinforzarsi al meglio. Con il futuro ancora da scrivere, resta da capire quali saranno le prossime mosse dei protagonisti di questo emozionante calciomercato.

Yacine Adli e Ismaël Bennacer, tornati al Milan dai prestiti a Fiorentina e Olympique Marsiglia, lasceranno il Milan in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Adli e Bennacer in Arabia? Il secondo ha un’alternativa

