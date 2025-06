Calciomercato Lazio la Covisoc blocca il mercato | 90 milioni di debiti cosa serve

Il calciomercato della Lazio si trova in un momento di grande incertezza: la Covisoc ha bloccato le operazioni a causa di un debito di 90 milioni di euro, mettendo a rischio le strategie estive di rafforzamento. Claudio Lotito, alla guida del club da oltre vent’anni, deve ora affrontare una crisi finanziaria senza precedenti. La situazione richiede interventi urgenti e mirati per risollevare le sorti biancocelesti e tornare competitivo sul mercato.

Le ultime sulla situazione finanziaria della Lazio, con i problemi per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito alla situazione Claudio Lotito, presidente della Lazio da oltre due decenni, si trova a gestire una crisi societaria senza precedenti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club ha superato tre parametri economici fondamentali — indice . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, la Covisoc blocca il mercato: 90 milioni di debiti, cosa serve

