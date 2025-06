Calciomercato la folle storia di Wesley | piace a tante in Serie A | VIDEO

Scopri la straordinaria storia di Wesley, il terzino brasiliano che sta conquistando l'Italia e i nostri cuori. Tra fallimenti, sfide e una rinascita incredibile grazie a un video su YouTube, Wesley si prepara a vivere un nuovo capitolo con Juventus, Roma o Milan. Una vicenda che dimostra come la passione e la determinazione possano davvero cambiare il destino. Non perdere questa emozionante avventura, guarda il video completo di 'GazzettaTV'!

Wesley, terzino destro brasiliano del Flamengo, piace a Juventus, Roma e Milan in Serie A. Conosciamolo un po' meglio in questo video. Juventus e Roma si sono innamorate di Wesley. Terzino destro del Flamengo, che piace anche al Milan per questo calciomercato estivo, con una storia di vita incredibile. Fallisce tre volte, rischia di perdere tutto con il Covid ma poi un video su YouTube gli svolta la vita. Guarda la presentazione di 'GazzettaTV'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, la folle storia di Wesley: piace a tante in Serie A | VIDEO

Juventus, piace Wesley del Flamengo - La Juventus sonda il talento brasiliano Wesley del Flamengo, giovane promessa classe 2003, con l'obiettivo di rafforzare la rosa di Igor Tudor.

Chi è Wesley, nuovo obiettivo della Juventus Storia, caratteristiche e perché piace così tanto Vai su Facebook

Gasp e la lista di mercato: piace Wesley, ma il Flamengo spara alto; Calciomercato Roma, possibile tentativo per Wesley: piace a Gasperini; Wesley, il Flamengo spara alto: rifiutati 25 milioni dallo Zenit. C’è anche il Brighton.

Mercato Roma, idea Dodò per la fascia destra ma il favorito resta Wesley - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Wesley ha confessato tutto: doppio annuncio per Juventus e Roma - A proposito di futuro lo stesso Wesley è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’: “ Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera. Si legge su calciomercato.it