Il calciomercato della Juventus si anima con nuovi interessi provenienti dalla Spagna: i bianconeri sono già scattati con un’offerta concreta per rafforzare la difesa. In particolare, spunta il nome di Boyomo, giovane talento camerunense in forza all’Osasuna, che avrebbe attirato l’attenzione di Comolli. La Juventus ha già avviato le trattative, puntando a portare in Italia un difensore promettente e di prospettiva.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per la difesa dei bianconeri: l’indiscrezione dalla Spagna su quel giocatore che piace a Comolli. Boyomo è un nome nuovo per il reparto arretrato bianconero. Come riportato dal Diario de Navarra, la Juventus avrebbe presentato una prima offerta da 15 milioni di euro per il cartellino del difensore classe 2001, protagonista con l’ Osasuna e nel giro della Nazionale camerunense. La proposta, però, sarebbe stata seccamente respinta dal club spagnolo, deciso a non scendere sotto la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbero anche altri club europei, ma il calciomercato Juve continua a monitorarlo in attesa di possibili evoluzioni nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono certi: i bianconeri hanno già avanzato una proposta a quel club. Ecco chi è il giocatore che interessa

