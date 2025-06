Calciomercato Juve un altro difensore accostato ai bianconeri vicino alla Premier League? Trattativa in corso | gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si infiamma ancora una volta: dopo aver puntato su rinforzi di qualità, ora circolano voci che vedono un difensore in uscita verso la Premier League. Fabrizio Romano svela le ultime novità su Christian Mosquera, accostato ai bianconeri ma ormai vicino all'Arsenal. La sfida tra Italia e Inghilterra si fa intensa: quali saranno gli sviluppi di questa trattativa emozionante? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!

Calciomercato Juve, un altro difensore accostato ai bianconeri verso quel club di Premier League: le ultimissime. Fabrizio Romano ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Mosquera, difensore accostato al calciomercato Juve ma che sembra vicino all' Arsenal. PAROLE – «L'Arsenal è in trattative attive per ingaggiare Christian Mosquera come nuovo difensore centrale, con le trattative iniziali già in corso. È tra i principali obiettivi per il ruolo di difensore centrale; sono in corso trattative con il Valencia e la squadra giocatori».