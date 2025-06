Calciomercato Juve la rivelazione | offerta in arrivo dalla Bundesliga! Novità sulla possibile cessione di un bianconero L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una nuova indiscrezione: un club della Bundesliga si prepara a mettere sul piatto un’offerta per uno dei talenti bianconeri. La possibile cessione di Samuel Mbangula potrebbe cambiare le sorti del giovane calciatore e della rosa juventina. Restate sintonizzati, perché questa trattativa potrebbe segnare un punto di svolta nel mercato estivo della Juventus. La vera sorpresa è alle porte.

Calciomercato Juve, offerta in arrivo dalla Bundesliga per un bianconero. Può cambiare il futuro del calciatore: l’indiscrezione. Non solo il Nottingham Forest su Mbangula. Come rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, nelle ultime ore il Bournemouth avrebbe mostrato interesse per Samuel Mbangula, che è ormai in uscita in casa Juve. Anche un club della Bundesliga sarebbe pronto a presentare un’offerta nei prossimi giorni, stando a quanto riferito dal giornalista. Il Forest, dunque, è avvisato nonostante lo stato avanzato del doppio affare con Weah. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivelazione: offerta in arrivo dalla Bundesliga! Novità sulla possibile cessione di un bianconero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

