Calciomercato Juve la panchina dei bianconeri contro il Manchester City non annovera quei due giocatori! La loro cessione si avvicina Tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più caldo, e ora emergono dettagli sorprendenti sulla panchina dei bianconeri in vista della sfida contro il Manchester City. Due giocatori chiave sono vicini alla cessione, segnando un possibile cambio di rotta strategico. Tra sorprese nelle convocazioni e segnali di mercato, si delineano nuovi scenari che potrebbero ridefinire il futuro della rosa. Ecco tutti i dettagli che potrebbero cambiare le prospettive della Juventus.

Ci sono sorprese anche nella lista dei panchinari di Juventus Manchester City. Al di là delle scelte sorprendenti che Igor Tudor ha preso in relazione all' undici titolare, si palesano dei segnali anche sui giocatori a disposizione. E tutti gli indizi non possono che essere rinviati al mercato. Samuel Mbangula e Timothy Weah non sono presenti nella panchina che il tecnico croato ha designato per la sfida contro i Citizens, partita valida per la terza e ultima giornata del girone G del Mondiale per Club.

