Calciomercato Juve adesso i bianconeri vogliono accelerare per quel big Superata la concorrenza di quel club Come stanno le cose

La Juventus è decisa a accelerare nel calciomercato per assicurarsi un grande colpo, superando la concorrenza di altri club, tra cui il Napoli. Con recenti contatti e strategie mirate, i bianconeri vogliono chiudere l’affare al più presto, puntando su nomi di alto livello come Sancho del Manchester United. Il mercato si infiamma: la corsa per il top player è ormai ai dettagli, e l’attesa cresce.

Calciomercato Juve, c'è la volontà di accelerare per chiudere l'affare: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il giornalista Luca Marchetti ha parlato a Sky Sport per analizzare le mosse del calciomercato Juve in entrata, soffermandosi su Sancho del Manchester United con cui c'è stato un nuovo contatto. PAROLE – « Non possiamo definire un testa a testa tra Juve e Napoli per Sancho. Negli ultimi giorni i partenopei si sono concentrati più su altri profili e la Juve sta andando avanti. C'è stato un nuovo contatto per capire la volontà del giocatore e le sue richieste economiche. C'è anche la volontà di accelerare e in questo momento si trova in vantaggio».

