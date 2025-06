Calciomercato Inter trattativa per Bonny alle battute finali | possibile novità sulla formula dell’affare

Il calciomercato dell’Inter si anima con l’ultima trattativa che tiene la scena: Bonny sta per approdare in nerazzurro, e le ultime novità sulla formula dell’affare potrebbero cambiare le carte in tavola. Con il closing ormai vicino, i tifosi si chiedono quale sarà la soluzione definitiva. Questo accordo potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nel rafforzamento della rosa di Inzaghi, aprendo nuove prospettive per la squadra.

Calciomercato Inter, Bonny sempre più vicino ai nerazzurri: possibile novità sulla formula dell'operazione. Il Calciomercato Inter si infiamma ed è pronto ad accogliere un altro nuovo innesto in rosa. Ange-Yoan Bonny e l'Inter sono in fase di accordo sempre più avanzato. La negoziazione tra il club nerazzurro e il Parma è quasi conclusa, con le due squadre che stanno perfezionando gli ultimi aspetti. Uno di questi aspetti potrebbe riguardare la modalità dell'operazione, secondo quanto riportato da Tuttosport. DA TUTTO SPORT – «I prossimi giorni saranno decisivi per l'affare Bonny dal Parma. Le due società concordano da tempo sulla valutazione del calciatore da 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, ma restano da definire gli ultimi dettagli sulla formula del trasferimento: un prestito oneroso con obbligo di riscatto, o eventualmente, un diritto di riscatto che diventerà obbligo da febbraio in poi, col primo punto conquistato in campionato dalla squadra di Chivu.

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

