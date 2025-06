Calciomercato Inter si complica la pista che porta a Leoni | la posizione del Parma

Il calciomercato dell'Inter si fa sempre più complicato, con le trattative che si focalizzano anche sul reparto difensivo. Tra i nomi più intriganti ci sono Leoni e Mosquera, ma le rispettive piste si rivelano complesse, soprattutto considerando la posizione del Parma sul giovane talento classe 2006. Con la retroguardia nerazzurra che ha mostrato segnali di fragilità, è evidente che l’Inter dovrà intervenire decisamente per rinforzare la linea difensiva, cercando soluzioni efficaci e strategiche.

Calciomercato Inter, i nerazzurri guardano anche in difesa. Piacciono Leoni e Mosquera, ma sono piste complicate. La posizione del Parma sul classe 2006. Oltre che in attacco, l’ Inter dovrà necessariamente cambiare anche in difesa. Lo scorso anno, infatti, la retroguardia nerazzurra ha dato più di qualche segnale di cedimento. Acerbi e de Vrij, ad esempio, non sono riusciti ad esprimersi con la continuità di un tempo, ed è tutta da valutare la situazione relativa a Yann Bisseck, affatto certo della permanenza. Insomma, i meneghini proveranno a inserire nuovi innesti e i nomi principali sono quelli di Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si complica la pista che porta a Leoni: la posizione del Parma

