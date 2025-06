Calciomercato Inter Rodrigo De Paul può diventare un obiettivo

L’estate del calciomercato si infiamma: l’Inter si fa avanti con entusiasmo e potrebbe puntare forte su Rodrigo De Paul, talento argentino dell’Atletico Madrid. Con i rumors che si intensificano, i nerazzurri potrebbero trovare un nuovo obiettivo di spessore per rinforzare la squadra e ripartire con slancio nella prossima stagione. Ma quali sono le chance di un trasferimento? Scopriamolo insieme, perché il mercato può riservare sorprese sorprendenti.

Per il calciomercato Inter spunta un nuovo nome: si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino in forza all’Atletico Madrid. Calciomercato Inter: sondaggio per Rodrigo De Paul Non sarà un estate semplice per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. La squadra della capitale spagnola è appena uscita in malo modo dal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Rodrigo De Paul può diventare un obiettivo

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - rodrigo - paul

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

? #Maurizio #Trombetta sarà nello staff di Max #Allegri al #Milan come collaboratore. #calciomercato ? @NicoSchira La Milano Rossonera ? Vai su Facebook

Dalla Spagna: Inter pronta a pagare 25 milioni per De Paul; Calciomercato, De Paul torna in Serie A: sponsor decisivo; Calciomercato - Rodrigo De Paul, non solo Inter e Napoli: in corsa anche l'Atalanta.

Mundo Deportivo - Inter e Milan, contatti per De Paul. L'Atletico Madrid vuole venderlo - In questa fase dell`estate, in cui impazzano i rumors di calciomercato e le squadre si guardano intorno per capire quali siano i rinforzi ... Come scrive msn.com

Calciomercato Inter, sondaggio per Rodrigo De Paul: la situazione, c’è anche un’altra big italiana - L’argentino in scadenza con l’Atletico nel 2026 potrebbe diventare un obiettivo Si prospetta un’estate di grandi cambiamenti in casa At ... Segnala informazione.it