Calciomercato Inter quale futuro per Carboni? Chivu può cambiare tutto | VIDEO

Il calciomercato dell'Inter è in fermento, e il futuro di Valentín Carboni sta attirando tutte le attenzioni. Dopo il ritorno dal Marsiglia, il talento argentino potrebbe finalmente trovare spazio in prima squadra, spinto dalla fiducia di Cristian Chivu e dalla voglia di emergere. Ma quale sarà il suo vero destino? Scopriamo insieme se questa estate segnerà un punto di svolta per il giovane fantasista nerazzurro.

Valentín Carboni, tornato all'Inter in questo calciomercato estivo dal Marsiglia dopo un anno di stop, può conquistarsi la Prima Squadra. Il futuro di Valentín Carboni, fantasista mancino dell'Inter in gol contro l'Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club negli U.S.A., è incerto in questa sessione di calciomercato. La speranza di Cristian Chivu è quella di poter veder crescere il talento classe 2005 che lui ha lanciato ai tempi della Primavera, ma molto dipenderà anche dalle sue prestazioni in questo Mondiale. Resterà o finirà in prestito? Guarda il video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Inter, quale futuro per Carboni? Chivu può cambiare tutto | VIDEO

