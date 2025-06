Calciomercato Inter parte la rivoluzione in difesa | la scelta su Acerbi e Bisseck pronti i sostituti

L’Inter si prepara a rivoluzionare la difesa, con decisioni cruciali su Acerbi e Bisseck. La società nerazzurra sta valutando attentamente le alternative, puntando su giovani promesse come Giovanni Leoni del Parma, un talento che sta attirando l’interesse di grandi club come Milan e Juve. Mentre i rinnovi e le strategie si delineano, il calciomercato nerazzurro si anima: scopriamo insieme quali saranno i prossimi passi per rinforzare la squadra e puntare al massimo obiettivo.

