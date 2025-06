Calciomercato Inter nome nuovo per il dopo Calhanoglu | idea Da Cunha! Promosso a pieni voti da Ausilio | c’è un retroscena su Fabregas

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con un nome nuovo per il ruolo di mezzala: Da Cunha, promosso a pieni voti da Ausilio. Con l’obiettivo di sostituire Calhanoglu, i dirigenti nerazzurri valutano attentamente questa opzione, integrando retroscena su Fabregas. La corsa al centrocampo di qualità è aperta e il futuro dei nerazzurri potrebbe riscriversi proprio con questa mossa strategica. Resta da scoprire come evolverà la situazione.

. I dettagli. Tuttosport lancia un nome nuovo che pare esser finito nella lista degli uomini del calciomercato Inter in caso di addio di Hakan Calhanoglu. L’obiettivo dei dirigenti di Viale della Liberazione è di andare a sostituire il turco con un centrocampista di livello. Stando al quotidiano torinese, l’ultimo nome finito nel taccuino dei nerazzurri sarebbe Da Cunha del Como. CALCIOMERCATO INTER – « La new entry è rappresentata da Lucas Da Cunha, centrocampista del Como che sarebbe stato il primo giocatore richiesto da Cesc Fabregas in caso di suo sbarco alla Pinetina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, nome nuovo per il dopo Calhanoglu: idea Da Cunha! Promosso a pieni voti da Ausilio: c’è un retroscena su Fabregas

De Paul Inter, torna di moda il suo nome per il centrocampo: sondaggio con l’Atletico Madrid! La mossa di Ausilio - Rodrigo De Paul torna al centro delle attenzioni del mercato nerazzurro. Dopo alcune speculazioni, l'Inter ha avviato un sondaggio con l'Atletico Madrid per il talento argentino, in una mossa strategica del direttore Ausilio per rinforzare il centrocampo.

L'Inter sta sondando il terreno per l'eventuale post-Calhanoglu I nomi più caldi nelle ultime ore sono quelli di Nicolò Rovella e Adrian Bernabé

Nulla è ancora certo ma, in qualsiasi caso, l'Inter non può farsi cogliere di sorpresa e in caso di addio di Calhanoglu sta già sondando il terreno per un centrocampista che possa sostituirlo I nomi più caldi nelle ultime ore sono quelli di Nicolò Rovella e Adrian Bernabé

