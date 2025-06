Calciomercato Inter LIVE | da Bonny a Hojlund il piano per l’attacco! Da Cunha nome nuovo

Il calciomercato dell’Inter è in fermento: indiscrezioni, trattative e sorprese si susseguono senza sosta, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e puntare al massimo. Da Bonny a Hojlund, passando per Cunha e un nome nuovo in attacco, il club lavora incessantemente per individuare le strategie migliori. Rimanete con noi, perché il mercato nerazzurro non si ferma mai e ogni mossa può cambiare le carte in tavola.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

