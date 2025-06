Calciomercato Inter Leoni è l’obiettivo numero uno per la difesa | la dirigenza nerazzurra ha pronto anche il piano B ecco di chi si tratta

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: tra sogni e strategie, i nerazzurri puntano forte su Giovanni Leoni come rinforzo prioritario per la difesa. Tuttavia, in un mercato così imprevedibile, il club ha già pronto anche un piano B per non perdere di vista l’obiettivo. Scopriamo insieme le mosse della squadra di Inzaghi e gli eventuali colpi di scena che potrebbero rivoluzionare il reparto arretrato dell’Inter.

Calciomercato Inter, i nerazzurri insistono per Leoni: pronta l'alternativa in caso di mancato arrivo del talento del Parma, ecco di chi si tratta. Giovanni Leoni rappresenta un obiettivo chiave per il rafforzamento della difesa dell' Inter. Oggi, il Corriere della Sera ha dedicato un ampio articolo alle strategie di mercato delle varie squadre di Serie A, mettendo in evidenza come il club nerazzurro stia puntando con decisione sul giovane talento. Tuttavia, il quotidiano avverte che è fondamentale considerare anche alternative valide, come Cristhian Mosquera. Il ventenne difensore spagnolo, attualmente in forza al Valencia, si profila come un interessante piano B per l'Inter.

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

