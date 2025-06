Calciomercato Inter | accordo raggiunto con Bonny Pressing su Rovella ma la Lazio spara alto

I nerazzurri hanno finalmente conquistato Ange-Yoan Bonny, mettendo fine a un lungo corteggiamento e aprendo nuove prospettive offensive. Tuttavia, nel reparto centrocampo resta calda la sfida con la Lazio, che valuta molto Nicolò Rovella, complicando il trasferimento. Mentre l’Inter si prepara a chiudere le trattative più importanti, resta da convincere la Lazio a cedere il suo talento. La finestra di mercato si fa sempre più appassionante.

Si è concluso positivamente il lungo corteggiamento dei nerazzurri all’attaccante esterno del Parma, Ange-Yoan Bonny. L’Inter ha trovato finalmente l’accordo con il club emiliano e le prossime ore saranno quelle decisive per completare il trasferimento. Si guarda anche al centrocampo, dove uno degli obiettivi è Nicolò Rovella, in forza alla Lazio, ma i biancocelesti ne fanno una valutazione elevata. BONNY-INTER, CI SIAMO I nerazzurri hanno deciso di dare una netta accelerata al loro mercato per regalare al tecnico Chivu un giocatore ritenuto ideale per rinforzare il profilo offensivo. La trattativa si chiuderà senza contropartite tecniche, ma solo in contanti, per una cifra intorno ai 25 milioni, tra parte fissa e bonus. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com