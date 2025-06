Calciomercato estero manca sempre meno all’ufficialità di Kepa all’Arsenal! Completate le visite mediche

Il calciomercato estero si infiamma: manca ormai poco all’annuncio ufficiale di Kepa Arrizabalaga all’Arsenal. Dopo aver superato con successo le visite mediche, il portiere spagnolo è già a Londra per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento dal Chelsea. L’attesa cresce tra i tifosi e gli appassionati di calcio, pronti a scoprire la nuova avventura del protagonista tra i pali. Restate sintonizzati: l’ufficialità è dietro l’angolo!

