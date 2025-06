Calciomercato estero il Bayern Monaco fa sul serio per Woltemade! C’è l’accordo verbale con l’attaccante

Il calciomercato estero entra nel vivo con il Bayern Monaco pronto a sorprendere ancora una volta. Secondo Sky Sport Deutschland, i bavaresi hanno raggiunto un accordo verbale con il promettente attaccante tedesco Nick Woltemade, classe 2001. Un colpo di prospettiva che potrebbe rafforzare notevolmente il reparto offensivo del club. E ora, la domanda è: quanto manca prima dell’annuncio ufficiale? Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli.

