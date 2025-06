Calciomercato distanza tra Milan e Bruges per Jashari | la sensazione

L'affare Jashari tra Milan e Bruges si fa sempre più intenso: da un lato, l'interesse concreto del club rossonero per il talentuoso centrocampista, dall'altro, la determinazione dei belgi a chiedere di più. La sensazione è che questa trattativa possa riservare sorprese e colpi di scena, lasciando tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso. Resta da capire se le parti troveranno un punto d'incontro per definire l'accordo e sbloccare il futuro di Jashari in Italia.

Ardon Jashari, centrocampista del Bruges, concreto obiettivo di calciomercato del Milan. Bella proposta rossonera, i belgi vogliono di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, distanza tra Milan e Bruges per Jashari: la sensazione

Milan-Bruges, c’è distanza per Jashari: la richiesta del club belga - Il Milan da giorni segue Jashari del Club Bruges, ma tra il club belga e il club rossonero c'è distanza nell'offerta. Lo riporta spaziomilan.it

Calciomercato Milan, obiettivo Ardon Jashari: prima offerta al Bruges - I rossoneri hanno proposto 30 milioni totali per il centrocampista 22enne, i belgi ne chiedono 40: l'intenzione è trovarsi a metà strada. Riporta ilgiorno.it