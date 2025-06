Calciomercato blitz dell’Atletico Madrid per Matteo Ruggeri | pronti 20 milioni per l’Atalanta

L'Atletico Madrid si prepara a fare un grande blitz sul mercato italiano, puntando deciso su Matteo Ruggeri dell’Atalanta. Con le sue prestazioni all’Europeo Under 21 e il supporto del tecnico Diego Simeone, i Colchoneros sono pronti a investire 20 milioni per portarlo in Spagna. Una trattativa calda che potrebbe cambiare il volto del laterale bergamasco. Restate sintonizzati, perché il futuro di Ruggeri potrebbe scrivere una nuova pagina nel calciomercato europeo.

Bergamo, 26 giugno 2025 – Blitz dell’ Atletico Madrid per Matteo Ruggeri, laterale sinistro dell’ Atalanta. Le prestazioni fornite all ’Europeo Under 21 dall’esterno della Val Brembana, 23 anni da compiere tra due settimane, avrebbero convinto i Colchoneros, su forte spinta del tecnico argentino Diego Simeone, a investire 20 milioni per portare il ragazzo nato a San Giovanni Bianco in maglia biancorossa. Trattativa in corso con la dirigenza atalantina ma già indirizzata verso una fumata bianca che potrebbe arrivare entro la fine settimana. La Dea sarebbe orientata a lasciar partire Ruggeri - peraltro protagonista di un’ultima stagione non così esaltante, tanto da aver perso il posto da titolare da gennaio in poi - per 20 milioni (sarebbe una plusvalenza totale, trattandosi di un prodotto del vivaio) e il calciatore brembano avrebbe già espresso il suo via libera al trasferimento a Madrid, dove troverebbe tra i compagni il portiere argentino Juan Musso, ceduto a inizio giugno dalla Dea per 4 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, blitz dell’Atletico Madrid per Matteo Ruggeri: pronti 20 milioni per l’Atalanta

In questa notizia si parla di: blitz - atletico - madrid - matteo

