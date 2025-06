Calcio UISP Il valdarnese Tommaso Bettoni premiato anche per il fair play

Una serata indimenticabile per il calcio del Valdarno, che ha visto brillare il talento e l’etica sportiva di Tommaso Bettoni. Il centrocampista della Lokomotive Cavriglia ha conquistato il prestigioso titolo di miglior giocatore del girone, distinguendosi anche per il suo spirito di fair play. Un riconoscimento che celebra non solo le doti tecniche, ma anche i valori umani che rendono il calcio uno sport di passione e rispetto.

Arezzo, 26 giugno 2025 – Serata da incorniciare per il calciatore Tommaso Bettoni, protagonista assoluto martedì allo stadio “Città di Arezzo” nella cerimonia di premiazione del Campionato UISP Prima Categoria Girone C. Il centrocampista della Lokomotive Cavriglia ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il titolo di miglior giocatore del girone – con il punteggio più alto registrato in assoluto tra tutti i campionati del comitato – e il prestigioso premio fair play dell’anno. Quest’ultimo riconoscimento arriva in seguito a un episodio esemplare avvenuto durante una sfida combattuta contro la Penna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio UISP. Il valdarnese Tommaso Bettoni premiato anche per il fair play

uisp - tommaso - bettoni - fair

