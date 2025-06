Calcio Serie C Pianese in attesa di conoscere tutte le avversarie

L’attesa si fa palpabile nel mondo del calcio di Serie C, con la Pianese in attesa di conoscere le sue future avversarie e le mosse di mercato. La questione riguarda anche il possibile ripescaggio del Ravenna e la composizione del girone B, con quattro squadre toscane, Perugia, Gubbio e Ternana pronte a svelare il loro destino. In questo scenario incerto, il futuro della categoria si sta scrivendo passo dopo passo…

Mentre c'è attesa per capire come si muoverà la Pianese sul mercato in uscita viste le tante richieste per i suoi elementi sotto contratto, tiene banco la questione legata alle ipotesi del girone B. In attesa di capire la spinosa questione sull'eventuale ripescaggio del Ravenna nel raggruppamento centrale della prossima serie C potrebbero essere le quattro toscane, le tre umbre Perugia, Gubbio (che ha appena annunciato Di Carlo) e Ternana (società che sembra essere in seria crisi economica dopo la B sfiorata), la Vis Pesaro, la Torres, il Pineto, il Carpi e una Under23 oltre alle neo promosse Sambenedettese, Forlì, Bra Guidonia e Livorno.

In questa notizia si parla di: attesa - serie - pianese - calcio

SPORTSIENA CALCIOMERCATO Che colpo della SINALUNGHESE. Ingaggiato Francesco GAGLIARDI difensore ex PIANESE e SANSOVINO. Un vero lusso per la categoria. Vai su Facebook

