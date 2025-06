Calcio | Inter battuto il River Plate al Mondiale per Club E ora gli ottavi

L'Inter si impone con grinta e determinazione contro il River Plate, conquistando un'importante vittoria a Seattle nel Mondiale per Club. La sfida, che ha visto i nerazzurri prevalere 2-0 negli ultimi minuti, segna un nuovo capitolo nella storia europea contro i sudamericani. Ora, pronti per affrontare i brasiliani del Fluminense negli ottavi, i milanesi puntano a proseguire il cammino verso la gloria mondiale, scrivendo un’altra pagina memorabile.

L’Inter sconfigge a Seattle il River Plate nella notte del Mondiale per Club. Nella seconda volta del celeberrimo club di Buenos Aires contro una squadra italiana in competizioni ufficiali (l’altra fu la Coppa Intercontinentale 1996, persa contro la Juventus), i nerazzurri riescono a prevalere per 2-0 negli ultimi venti minuti. I milanesi andranno ora a giocarsela con i brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale; l’altra squadra a passare dal girone E è il Monterrey messicano, vittorioso per 4-0 sugli Urawa Red Diamonds, mentre il River si ferma qui. I primi minuti sono per buona misura del River Plate, che tende ad avere una certa pericolosità con Mastantuono. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio: Inter, battuto il River Plate al Mondiale per Club. E ora gli ottavi

In questa notizia si parla di: club - river - inter - plate

Mondiale per Club, lo spettacolo dei tifosi del River Plate - mondiale più vibrante e coinvolgente di sempre. Con il loro entusiasmo travolgente e la passione incondizionata, i tifosi del River Plate hanno trasformato ogni partita in un vero e proprio show di colori, suoni e emozioni.

Translate post Mondiale per Club: l'#Inter batte il River Plate con le reti di Esposito e Bastoni e vince il girone . Agli ottavi sarà Inter-Fluminense https://flashsco.re/4xwu8sa9 Vai su X

Time's up, #InterRiverPlate starts now È arrivato il momento, Inter-River Plate inizia ora FIFA Club World Cup | | June 14 - July 13 | Every Game | Free | DAZN.com | DAZN Football DAZN #ForzaInter #FIFACWC #TakeItToTheWorld Vai su Facebook

Mondiale per club, Inter si qualifica agli ottavi, River Plate ko per 2-0; Mondiale per club, l'Inter batte 2-0 il River Plate: Chivu agli ottavi da primo, ora c'è il Fluminense; Mondiale per club, Inter prima nel girone: River Plate battuto 2-0.

Mondiale per club, l'Inter batte 2-0 il River Plate: Chivu agli ottavi da primo, ora c'è il Fluminense - I nerazzurri superano ed eliminano la squadra argentina con i gol segnati nella ripresa da Pio Esposito e Bastoni, contro i brasiliani la prossima sfida: i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it

Mondiale per club, Inter prima nel girone: River Plate battuto 2-0 - La squadra di Chivu centra la qualificazione al turno ad eliminazione diretta: prossimi avversari i brasiliani del Fluminense. tg24.sky.it scrive