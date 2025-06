Calcio femminile | definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

Calcio femminile, si apre uno scenario emozionante per la Champions League 2025-2026: ieri si sono definiti gli accoppiamenti del preliminare, con Roma e Inter protagoniste. La Roma, nel raggruppamento 2, affronterà le kazake dell’Aktobe, aprendo un cammino che promette sfide avvincenti. Se vincono, le capitoline se la vedranno con le vincenti dello scontro tra altre formazioni, puntando a una qualificazione che potrebbe segnare una svolta storica.

Comincia a prendere forma il quadro della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Nella giornata di ieri infatti sono stati resi noti da quel di Nyon gli accoppiamenti validi per il preliminare delle due prime fasi di qualificazione, con due squadre italiane coinvolte: la Roma e l’Inter.  Per la compagine giallorossa (inserita nel raggruppamento 2), l’urna ha scelto le kazake dell’Aktobe: in caso di vittoria, le capitoline se la vedranno con la vincitrice tra Sparta Praga e Nordsjaelland.  Le nerazzurre, all’esordio assoluto in una competizione europea, si confronteranno invece in prima battuta con le norvegesi del Brann. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

