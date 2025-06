Calcio Eccellenza Toscana L’Asta Taverne saluta ben otto giocatori E’ in partenza anche Alessandro Discepolo

Il calcio eccellenza toscana si prepara a una vera rivoluzione: l'Asta Taverne saluta otto protagonisti che hanno scritto pagine importanti della storia recente del club. Tra loro, spicca il nome di Alessandro Discepolo, arrivato nel 2023 e protagonista indiscusso della salvezza conquistata. Con il cuore leggero ma convinti di guardare avanti, il club si appresta a costruire un nuovo capitolo, ringraziando chi ha dato tanto e accogliendo con entusiasmo le nuove sfide che li attendono.

Per l’Asta, impegnata nella costruzione del nuovo organico, è arrivato il momento di salutare otto giocatori. "Si tratta, si legge nella nota del club, di Alessandro Discepolo (nella foto), Andrea Batoni, Alessandro Parricchi, Paolo Di Leo, Gian Marco Tognetti, Federico Bardotti, Patrick Rossini e Leonardo Cappelli. Discepolo, arrivato a Taverne nel 2023, ha dato un contributo fondamentale per la salvezza conquistata nel primo anno di Eccellenza, segnando anche il gol decisivo nel playout, e poi nella stagione da poco conclusa è stato il capocannoniere della squadra con 10 reti (per l’attaccante si parla di un possibile passaggio al Mazzola ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net