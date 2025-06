Calcio | definite le avversarie di Roma ed Inter per la fase preliminare di Champions League

Sei pronto a scoprire i prossimi ostacoli delle italiane in Champions League femminile? Nella fase preliminare della stagione 2025-2026, Roma e Inter affronteranno avversari di spicco: la Roma sfiderà le kazake dell’Aktobe, mentre l’Inter si misurerà con le svizzere del St. Gallen. Due sfide da non perdere che potrebbero aprire nuovi orizzonti alle nostre squadre, rendendo questa competizione ancora più emozionante e incerta.

Comincia a prendere forma il quadro della Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Nella giornata di ieri infatti sono stati resi noti da quel di Nyon gli accoppiamenti validi per il preliminare delle due prime fasi di qualificazione, con due squadre italiane coinvolte: la Roma e l’Inter. Per la compagine giallorossa (inserita nel raggruppamento 2), l’urna ha scelto le kazake dell’Aktobe: in caso di vittoria, le capitoline se la vedranno con la vincitrice tra Sparta Praga e Nordsjaelland. Le nerazzurre, all’esordio assoluto in una competizione europea, si confronteranno invece in prima battuta con le norvegesi del Brann. 🔗 Leggi su Oasport.it