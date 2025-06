Calcio a 5 Liportese-Atletico Pagani | emessi 5 daspo

Nel mondo dello sport, la sicurezza e il rispetto sono fondamentali. Recentemente, il Questore di Salerno ha emesso cinque DASPO nei confronti di quattro tifosi che, durante l’incontro di calcio a 5 tra Liportese e Atletico Pagani, hanno messo a rischio l’ordine pubblico con comportamenti illeciti. Questa misura dimostra come le autorità siano ferme nel tutelare un ambiente sportivo pulito e sicuro. La vicenda è ancora in evoluzione e ci invita a riflettere sull’importanza del rispetto reciproco nello sport.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato emesso il D.A.S.P.O (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) da parte del Questore della provincia di Salerno, Conticchio, nei confronti di quattro uomini che in occasione dell'incontro di calcio a 5 "Liportese – Atletico Pagani", valevole per il campionato LND Campania, si sono resi responsabili di condotte illecite tali da creare potenziali turbative per l'ordine pubblico. I fatti risalgono al 10 marzo u.s. quando al termine della partita di calcio a 5, disputatasi presso il Pala Coscioni di Nocera Inferiore, alcuni giocatori della squadra dell'Atletico Pagani avevano dato inizio ad una lite con i giocatori della squadra della Liportese.