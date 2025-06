Calcio a 5 gran finale per il Torneo delle Alpi | si giocano la coppa La Vezzana e Pucci

stelle del calcio a 5 forlivese, pronte a scrivere insieme una pagina indimenticabile di sport e passione. Dopo un mese di sfide emozionanti, il gran finale promette spettacolo e adrenalina: chi si aggiudicherà la coppa? Non mancate all’appuntamento di venerdì alle 21 alla Polisportiva Monti alla Cava, per vivere in prima persona l’epilogo di questa entusiasmante avventura sportiva.

Dopo un mese di sfide combattute, la sesta edizione del Torneo delle Alpi – il più atteso torneo di calcio a 5 di Forlì – si prepara a vivere il suo atto conclusivo. Venerdì, alle 21, alla Polisportiva Monti alla Cava (via Sillaro 45), andrà in scena la finalissima tra La Vezzana e Pucci FC, le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: torneo - calcio - alpi - vezzana

