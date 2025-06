Calci negli stinchi e allusioni sessuali nei confronti dei sindacalisti | condannato il padre del sindaco di Ortona FdI

Un episodio inquietante scuote il mondo sindacale: aggressioni fisiche, allusioni sessuali e linguaggio offensivo contro rappresentanti del sindacato. La violenza verbale e fisica, come i calci agli stinchi e le battute volgari, mette in luce un clima di intolleranza e intimidazione che minaccia i diritti dei lavoratori. È fondamentale denunciare e contrastare queste comportamenti per tutelare la dignità e la libertà di chi si batte per i diritti di tutti.

Calci agli stinchi del segretario Filcams Cgil dell’Aquila e battute sessiste contro la segretaria di Chieti, con riferimenti che non sono esattamente quelli che insegnerebbero alla Royal Academy of Arts. “Le faremo avere un pesce”, è stata la frase pronunciata nei confronti della delegata, e di certo non era un invito a una cena a base di prodotti ittici, bensì una metafora che alludeva ad altro. Quanto successo il 23 aprile nella sede di Aquila Spa, azienda di vigilanza di Ortona (Chieti), è costata ieri una condanna per comportamento anti-sindacale nei confronti del responsabile delle relazioni sindacali dell’impresa, Tommaso Di Nardo, nonché padre dell’amministratore delegato Angelo Di Nardo che nel frattempo, a giugno, è stato eletto sindaco di Ortona in quota Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calci negli stinchi e allusioni sessuali nei confronti dei sindacalisti: condannato il padre del sindaco di Ortona (FdI)

