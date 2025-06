Calci e pugni per sottrargli maglietta griffata e monopattino minorenne aggredito da baby gang

a ricostruire l’accaduto e mettere fine alla violenza. Un episodio che richiama l’attenzione sulla crescente preoccupazione per la sicurezza dei più giovani nei luoghi pubblici e l’importanza di interventi tempestivi da parte delle forze dell’ordine per garantire tranquillità e tutela ai cittadini, soprattutto ai minori.

In un parco comunale di Pagazzano nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 giugno un gruppo di 7-8 giovani, alcuni con il volto travisato, hanno aggredito un minorenne con calci e pugni per rapinarlo della maglietta griffata che indossava, del monopattino elettrico e della chiave di accensione. L'allarme è scattato attorno alle 3,30: alcuni residenti hanno segnalato ai carabinieri una rissa nel parchetto. Giunti sul posto i militari hanno aiutato al giovane aggredito che ha riportato diverse ferite: trasportato in ospedale, ha poi ricevuto 10 giorni di prognosi. Non più tardi di 5 minuti dopo una pattuglia ha intercettato un'auto, una Polo nera sospetta, a Brignano Gera d'Adda.

