Calci a controllora uomo di 40 anni in tribunale risarcisce il danno

Un episodio di violenza sui mezzi pubblici di Pisa riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana. Un uomo di 40 anni, coinvolto in un’aggressione a una controllora durante un controllo a febbraio 2024, si trova ora davanti al giudice per l’udienza preliminare. Dopo aver calciato e colpito la donna, il suo comportamento ha portato a una condanna che comprende anche il risarcimento dei danni, sottolineando l’importanza di rispettare le regole e le persone.

Pisa, 26 giugno 2025 – Calci e pugni a controllora. Un 40enne pisano, a cui sono state contestate, fra l’altro, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è finito davanti alla giudice per l’udienza preliminare, Nunzia Castellano. Il fatto era accaduto a febbraio del 2024. Mentre l’autobus è sui lungarni, un’operatrice che si occupa di controllare i biglietti a bordo chiede all’uomo di mostrare il ticket e di darle le generalità. Ma l’altro - la ricostruzione - una volta scesi davanti a Palazzo Reale, prima usa violenza, poi le toglie di mano il cellulare gettandolo in Arno. La scena viene vista da un passante che interviene in difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calci a controllora, uomo di 40 anni in tribunale risarcisce il danno

