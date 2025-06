Cagliari Giulini traccia la rotta | Voglio ripartire dai nostri giovani non voglio fare trading con i giocatori ma…

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, traccia la rotta per una rinascita all’insegna di giovani talenti e valori solidi. In vista della prossima stagione, il suo obiettivo è chiaro: puntare su un progetto sostenibile e ambizioso, lontano dal mero scambio di giocatori. Con un focus rinnovato sulla crescita dei nostri giovani, Giulini invita a guardare avanti con fiducia, perché il vero successo nasce dalle radici forti e dai talenti del nostro vivaio.

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, in conferenza stampa in vista della prossima stagione dei sardi Tommaso Giulini traccia la rotta del nuovo Cagliari. In conferenza stampa, il presidente rossoblù ha parlato di ambizioni, giovani e conferme in vista della prossima stagione. ALZARE L’ASTICELLA, MA CON VALORI – «Abbiamo provato ad alzare l’asticella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, Giulini traccia la rotta: «Voglio ripartire dai nostri giovani, non voglio fare trading con i giocatori, ma…»

