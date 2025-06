Cagliari Giulini | Pisacane non è una scommessa è il suo momento Tempi lunghi per lo stadio

Il presidente Giulini si prepara a scommettere sul futuro del Cagliari, con 27 potenziali soci interessati e progetti ambiziosi per uno stadio nuovo. In conferenza stampa, ha sottolineato: “È il momento di alzare l’asticella,” lasciando intendere che tempi e strategie saranno lunghi ma mirati a un rilancio duraturo. Un passo decisivo per riscrivere la storia rossoblù, puntando su stabilità e ambizione.

Il presidente in conferenza stampa: "È il momento di alzare l'asticella. Contattati da 27 possibili nuovi soci, ma vogliamo progetti seri".

