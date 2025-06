Caffè Toraldo rilancia il rito dell’espresso al Pizza Village 2025

Caffè Toraldo, la storica torrefazione napoletana con oltre cinquant’anni di tradizione, torna protagonista al Pizza Village 2025, dal 1 al 6 luglio a Napoli. In qualità di Global Partner, rilancia il rito dell’espresso autentico, coinvolgendo operatori e appassionati in un’esperienza sensoriale unica. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per consolidare la presenza nel settore HoReCa e rafforzare il legame tra eccellenza del caffè e il mondo della pizza.

Caffè Toraldo, torrefazione napoletana con oltre cinquant’anni di storia, è Global Partner del Pizza Village 2025, in programma dall’1 al 6 luglio presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. Una partecipazione che si inserisce nel percorso di sviluppo del brand nel settore HoReCa, ambito naturale per l’azienda sin dalle origini e oggi al centro di una strategia mirata al consolidamento nel canale pizzerie. L’evento dà l’occasione ad operatori e visitatori di vivere l’autenticità del caffè napoletano all’interno di uno stand firmato Caffè Toraldo. Al centro, il rito dell’espresso preparato con l’iconica macchina a leva: un richiamo diretto alla tradizione del bar, canale storico del brand, pensato per completare l’esperienza della pizza con un gesto familiare, parte delle abitudini quotidiane delle persone. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: caffè - toraldo - pizza - village

La napoletana Caffè Toraldo tra le migliori imprese guidate da under 40 - La Napoletana Caffè Toraldo, guidata da Marco Simonetti, è tra le migliori imprese under 40. Simonetti, amministratore delegato di T.

Translate posthttps://beverfood.com/caffe-toraldo-espresso-al-pizza-village-2025/… Caffè Toraldo: focus sul canale pizzerie, rilancia il rito dell'espresso al ... #CaffèToraldo #CoffeeLovers #GigiDAlessio #GlobalPartner #HoReCaHoReCa #MarcoSimonetti #Pi Vai su X

Caffè Toraldo rilancia il rito dell’espresso al Pizza Village 2025; Torna il Pizza Village: al via il countdown tra grandi ritorni, nuovi nomi e partner d’eccellenza; Chef Ciro dedica un liquore a Pierino: mela, pera, banana e caffè - - Quotidiano.