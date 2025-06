Caffè richiamato dai supermercati per rischio chimico | l’allerta del Ministero della Salute

Un nuovo allarme scuote il mondo del caffè: il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un lotto di caffè macinato a causa di potenziali rischi chimici legati alla presenza di micotossine. La sicurezza dei consumatori viene prima di tutto, e questa allerta invita a controllare attentamente le confezioni. Rimanete aggiornati per scoprire come agire e proteggere la vostra salute. Continua a leggere.

La nuova allerta alimentare lanciata oggi dal Ministero della Salute per un lotto di caffè macinato in polvere. Il richiamo dagli scaffali dei supermercati per un possibile rischio chimico per i consumatori per presenza di micotossine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caffè - supermercati - rischio - chimico

