Cafc e Udine Mercati c' è l' accordo per gli appalti

Un nuovo passo avanti per la collaborazione tra CAFc e Udine Mercati, segnato dall'accordo quadro appena siglato dai presidenti Salvatore Benigno e Paolo Dean. Questo accordo, reso pubblico questa mattina, prevede una svolta strategica che entrerà in vigore il 1° luglio, con Udine Mercati che adotterà un sistema di gestione interna in linea con le esigenze del Comune. Una svolta che promette maggiore efficienza e innovazione nel settore degli appalti pubblici.

C'è l'accordo quadro tra Cafc e Udine Mercati. A renderlo pubblico sono i presidenti delle rispettive societĂ , Salvatore Benigno e Paolo Dean, che l'hanno stipulato questa mattina, in vista del prossimo 1° luglio, quando Udine Mercati passerĂ al sistema di gestione interno in cui il Comune. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

