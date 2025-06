Cade nel vuoto dalla casa di un parente | muore sul colpo

Una tragedia sconvolge Napoli nel cuore di via dei Tribunali: un uomo di Santa Maria Capua Vetere, G. B., ha perso la vita ieri pomeriggio dopo una terribile caduta dall’abitazione di un parente. La scena, drammatica e improvvisa, ha lasciato la comunità sgomenta. Un incidente che ricorda quanto la sicurezza domestica sia fondamentale e come, in un attimo, la vita possa cambiare irrimediabilmente.

Casertano muore a Napoli. E' accaduto nel pomeriggio di ieri (25 giugno) nella zona di via dei Tribunali. Un uomo di Santa Maria Capua Vetere, G. B., è deceduto a seguito di una caduta nel vuoto dall'abitazione di un parente in cui si trovava. L'uomo è deceduto sul colpo a seguito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

