Cade con la bici 46enne trasportata in ospedale in codice rosso

Un pomeriggio di giugno si trasforma in un dramma sulle strade di Garda, dove una donna di 46 anni ha avuto un grave incidente in bicicletta. Trasportata in ospedale in codice rosso, la sua condizione preoccupa medici e familiari. La dinamica dell’incidente, ancora sotto verifica, solleva interrogativi sulla sicurezza delle nostre strade. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che sta scuotendo la comunità locale.

Una donna di 46 anni si trova ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta con la bici. La caduta, che ad una prima ricostruzione sembra essere stata autonoma, è avvenuto questo pomeriggio, 26 giugno, dopo le 17 in Via Salgari, a Garda. I soccorritori del 118 hanno raggiunto la donna. 🔗 Leggi su Veronasera.it

