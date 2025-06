Cadavere nell’ex fabbrica Reggiani a Bergamo sul posto polizia e soccorsi

Un tragico evento scuote Bergamo: giovedì sera, un cadavere è stato trovato nel cantiere dell’ex fabbrica Reggiani, in via Tito Legrenzi. La vittima, di sesso femminile, sembra essere precipitata da un’altezza sconosciuta, ma le cause sono ancora da chiarire. Sul posto, polizia e soccorsi stanno lavorando per ricostruire la vicenda. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti su questa inquietante scoperta.

Bergamo. Un cadavere è stato trovato giovedì sera, 26 giugno, intorno alle 20,45 all’interno del cantiere dell’ex fabbrica Reggiani, in via Tito Legrenzi a Bergamo. Ancora sconosciute le cause del decesso, così come le generalità della persona deceduta. Si sa solo che è di sesso femminile e che sarebbe precipitata per cause da accertare. L’area è fettucciata e sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e i sanitari con le ambulanze. Sul posto sono arrivati anche il sindaco Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. Seguono aggiornamenti . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cadavere nell’ex fabbrica Reggiani a Bergamo, sul posto polizia e soccorsi

