Cadavere di una donna scoperto in una casa a Rivalta | sul posto i carabinieri

Una drammatica scoperta scuote Rivalta: il cadavere di una donna è stato trovato in una tranquilla abitazione di via XXV Aprile 23. Sul luogo, i carabinieri stanno lavorando senza sosta per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda, mentre la comunità si interroga su un evento così inquietante e inatteso. La verità emergerà presto, portando forse un po’ di chiarezza in queste ore di grande tensione.

Rivalta, omicidio in via XXV Aprile: trovato il cadavere di una donna. «Ipotesi omicidio-suicidio, il marito annegato nel lago Grande di Avigliana» - Il cadavere di una donna è stato ritrovato in un appartamento di Rivalta: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ma l'ipotesi ... Lo riporta ilmessaggero.it