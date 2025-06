Cacciari furioso su La7 | Il riarmo è una follia Russia pronta a invadere l’Europa? Ma basta con queste bufale

Massimo Cacciari si scaglia duramente contro il crescente riarmo europeo, definendolo una follia e smascherando le false narrative sulla minaccia russa. Durante Otto e Mezzo su La7, il filosofo mette in discussione i piani di investimenti militari di Berlino, invitando a riflettere sul vero equilibrio tra difesa e pace. È chiaro che il dibattito sull'armamento non può essere lasciato alla deriva delle bufale, ma richiede un’analisi seria e responsabile.

Durissima invettiva del filosofo Massimo Cacciari contro il riarmo europeo e tedesco, nel corso della trasmissione Otto e mezzo (La7). La miccia è lanciata dal direttore del settimanale tedesco Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo, che espone i programmi del cancelliere federale della Germania Friedrich Merz: “Nei prossimi dieci anni quasi mille miliardi saranno stanziati per il riarmo dell’esercito tedesco, che è in uno stato pauroso, questo bisogna anche dirlo e ammetterlo. Dicono che la Germania sia un paese pericoloso, però è sempre una democrazia liberale, non è una pseudo-democrazia come la stiamo osservando in altri paesi, perciò Merz deve sempre lottare per avere una maggioranza per le cose che lui ritiene giuste”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it