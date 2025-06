Cacciari | Con la guerra in Iraq almeno ci fu un passaggio all’Onu Oggi si bombarda direttamente Su La7

Massimo Cacciari torna a scuotere le coscienze dagli studi di Otto e mezzo, offrendo una riflessione lucida e dura sulla deriva del nostro mondo. Dalla guerra in Iraq alle bombe di oggi, il filosofo veneziano denuncia un’epoca senza regole, senza spazi di mediazione, dove i grandi scontri si consumano senza freni né giustificazioni. Un quadro inquietante che ci invita a riflettere sul futuro dell’ordine internazionale.

Massimo Cacciari torna a colpire duro dagli studi di Otto e mezzo (La7), con una riflessione amara sul presente geopolitico. Per il filosofo veneziano siamo entrati in un’epoca senza diritto internazionale, senza luoghi terzi, senza corti o istituzioni in grado di arginare lo scontro tra potenze. “Non so se Trump abbia una strategia, ma rappresenta la situazione attuale in modo emblematico, con la massima prepotenza e chiarezza,” afferma Cacciari. “Chi vuole capire capisce. E se gli europei non lo vogliono capire, pace all’anima loro, che già è abbastanza in pace.” Secondo Cacciari, il ritorno di Trump non è solo una questione americana, ma un segnale brutale della fine dell’ipocrisia diplomatica che aveva retto, almeno formalmente, i rapporti internazionali fino a qualche anno fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it