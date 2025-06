’Caccia’ ai rifiuti abbandonati Mano pesante della municipale Nel primo semestre 500 sanzioni

La lotta ai rifiuti abbandonati si intensifica: nel primo semestre sono state emesse oltre 500 sanzioni dalla municipale. Nonostante gli sforzi, il decoro urbano resta una sfida, evidenziando come l’educazione civica sia ancora fondamentale. Campagne di sensibilizzazione e pesanti controlli sono efficaci, ma è imprescindibile che ogni cittadino comprenda e rispetti le regole basilari: conferire correttamente i rifiuti negli appositi contenitori per mantenere una città pulita e vivibile.

Sul decoro urbano c'è ancora da lavorare, ma soprattutto si deve sempre fare affidamento sull'educazione dei cittadini. Le campagne di promozione e divulgazione della corretta gestione dei rifiuti e le pesanti sanzioni, in alcuni casi anche le denunce alla Procura della Repubblica, a quanto pare non sono ancora un buon motivo per insegnare regole basilari. La spazzatura va conferita negli appositi cassonetti oppure ai centri di raccolta e non abbandonata per strada. Ma 500 spezzini la lezione l'hanno imparata soltanto dopo aver ricevuto a casa il verbale ed essere stati convocati al comando di viale Amendola.