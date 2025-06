CConti | Stime sul Pil condivisibili

Le stime sul PIL, seppur condivisibili, riflettono una realtà incerta e complessa. Il Documento di finanza pubblica evidenzia una fase di moderazione economica e riconosce i rischi crescenti, soprattutto a causa degli scenari di guerra recentemente aperti. Questi fattori potrebbero influenzare significativamente le prospettive di crescita futura, rendendo fondamentale monitorare attentamente lo scenario globale per adattare strategie e politiche efficaci.

Le previsioni sul Pil contenute nel Documento di finanza pubblica "appaiono condivisibili nella prospettiva di una fase di moderazione del ciclo economico e nella quantificazione dei diversi rischi". "Rischi al ribasso che sembrano accentuarsi alla luce degli ulteriori scenari di guerra che si sono aperti in quest'ultimo mese e che non potranno non ripercuotersi sulle possibilità di crescita". Così il presidente di coordinamento Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Flaccadoro.

