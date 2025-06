Busto Arsizio un fermo per l' omicidio di Davide Gorla | nella fuga si era cambiato la maglietta sporca di sangue

Un tragico episodio scuote Busto Arsizio: un fermo per l’omicidio di Davide Gorla, avvenuto in circostanze drammatiche. Durante la fuga, l’uomo si era cambiato maglietta, sporca di sangue, nel tentativo di sfuggire alle indagini. Descritto come brizzolato e di mezza età, il sospettato è stato identificato grazie a testimoni e telecamere di sorveglianza. Vittima e colpevole si conoscevano, rendendo questo caso ancora più inquietante e carico di mistero.

L'uomo, descritto come brizzolato e di mezza età, era stato visto da alcuni testimoni e ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Vittima e killer si conoscevano.

