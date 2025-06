Busto Arsizio ucciso Davide Gorla L’ultima frase prima di morire | Ma che fai sei matto?

A Busto Arsizio, un gesto fatale ha spezzato la quiete di una città che lo considerava un punto di riferimento. Davide Gorla, 65 anni, commerciante rispettato, ha lasciato un ricordo indelebile tra clienti e amici. La sua ultima frase, “Ma che fai, sei matto?”, riecheggia ancora tra le pareti della cartoleria “Linea Continua”, ora teatro di una tragica scoperta. La comunità si interroga: cosa ha scatenato questa drammatica fine?

«Ma che fai, sei matto?». L’ultima frase di Davide Gorla è rimasta sospesa nell’aria della sua elegante cartoleria nel cuore di Busto Arsizio. Poi, solo silenzio. Un silenzio rotto dalle sirene, dai nastri della Scientifica e dagli sguardi increduli di una città che non si dà pace. Davide, 65 anni, commerciante gentile e riservato, è stato ucciso mercoledì nel suo negozio “Linea Continua” in via Milano. Una cartoleria che era quasi un piccolo salotto di provincia: penne stilografiche, borse, sciarpe, lampade e bigiotteria di pregio. Un mondo di dettagli, colpito da una violenza spiazzante. La svolta è arrivata poche ore dopo. 🔗 Leggi su Panorama.it