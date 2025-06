Busto Arsizio omicidio in pieno centro | la zona vista dal drone

Un omicidio drammatico scuote il cuore di Busto Arsizio: la scena, ripresa dall’alto con un drone, rivela l’intensità dell’accaduto in pieno centro. Davide Gorla, noto titolare di un esclusivo negozio di penne di alto valore in via Milano, è stato vittima di un'aggressione fatale. La notizia sconvolge la comunità, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla vicenda e sulla sicurezza della zona.

La vittima è Davide Gorla, il titolare di un negozio di penne di alto valore situato in via Milano all'interno del quale è avvenuta l'aggressione mortale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: busto - arsizio - omicidio - pieno

A Busto Arsizio il festival letterario BA Book 2025: incontri, reading e una notte in biblioteca, tra gli ospiti Mario Giordano e Diego Passoni - A Busto Arsizio si accende il BA Book 2025, un festival letterario che promette emozioni e incontri indimenticabili.

C'è un fermo per l'omicidio del commerciante Davide Gorla avvenuto in pieno centro a Busto Arsizio nel tardo pomeriggio di mercoledì. La maglietta cambiata, il giallo sul movente e il lavoro degli inquirenti Vai su Facebook

Davide Gorla, ucciso in negozio a Busto Arsizio. Il sospetto: l’assassino conosceva la sua vittima; Omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio, titolare della cartoleria ucciso a coltellate: killer in fuga; Omicidio a Busto Arsizio: titolare di un negozio accoltellato a morte in pieno centro.

Omicidio in centro a Busto: fermato un sospettato, è un vicino della vittima - Svolta rapida nelle indagini sull’omicidio di Davide Gorla, il commerciante 64enne ucciso nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 giugno nella sua cartoleria ... Riporta ilnotiziario.net

Busto Arsizio, omicidio in pieno centro: fermato un sospettato per l’uccisione di Davide Gorla - Busto Arsizio: Davide Gorla, 64 anni, ucciso a coltellate in negozio. lamilano.it scrive