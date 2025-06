Busto Arsizio negoziante ucciso a coltellate | fermato un uomo

Un terribile dramma scuote Busto Arsizio: un commerciante di 64 anni, Davide Gorla, è stato brutalmente ucciso a coltellate nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso. La polizia, grazie alle immagini delle telecamere e alle testimonianze raccolte, ha già fermato un sospettato, portando a un rapido sviluppo delle indagini. La comunità si stringe nel dolore, mentre gli investigatori lavorano senza sosta per fare luce su questa tragica vicenda.

C'è un fermo per l'omicidio di Davide Gorla, 64 anni, commerciante di Busto Arsizio (Varese) ucciso a coltellate nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso di via Milano. Il provvedimento è scattato poco dopo la mezzanotte. Ripreso dalle telecamere. Gli investigatori del commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese avevano da subito stretto il cerchio. Non solo alcuni testimoni avevano visto, se non direttamente l'aggressione che ha lasciato la vittima riversa dietro al bancone, l'assassino in fuga, ma l'uomo - descritto come brizzolato e di mezza età - è stato anche ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it